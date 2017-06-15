Раскрываемость угонов автомобилей в Петербурге выросла с 6 до 50%

Количество краж и угонов в Петербурге сократилось в десятки раз с 2018 года.

Уровень раскрываемости угонов автомобилей в Санкт-Петербурге увеличился с 6% до 50% при сокращении количества преступлений с 3 тысяч до 89 случаев с 2018 года. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Потапенко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Количество квартирных краж снизилось с 980 до 62 случаев за аналогичный период. Раскрываемость квартирных краж увеличилась более чем в два раза. Статистические данные представлены за период с 2018 по 2025 год. Работа по обеспечению безопасности в городе продолжается.

Фото: unsplash (Brandon Russell)