Раскрыто жестокое убийство 31-летней представительницы ЛГБТ-сообщества

Вечером 10 августа, следствие Василеостровского района задержало 21-летнюю Анастасию Налбандян, которую подозревают в убийстве представительницы ЛГБТ-сообщества. Сообщает "Фонтанка".
Ранее, на улице Кораблестроителей, в съемной квартире, была найдена 31-летняя женщина с пробитой головой и изрезанной шеей. По версии следствия, представительницу ЛГБТ сообщества убила ее любовница.
Подозреваемую искали очень долго. Нашли ее в Краснодарском крае. Женщина призналась в содеянном. Оказалось, что мотивом для убийства послужили "остывшие чувства".
У погибшей остался ребенок 6-ти лет.
Фото: Pixabay