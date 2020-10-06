Раскрыто, сколько будут платить по больничному листу с 1 января

Ряд работников будет получать больничные не более предельной величины, установленной правительством.

Некоторые категории сотрудников с 1 января 2026 года столкнутся с новым расчетом выплат по больничным листам. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "Прайм" поделился директор практики организационного развития КСК ГРУПП, кандидат юридических наук Михаил Меркулов.

Правительство утвердило предельную величину для исчисления страховых взносов с января 2026 года. Ее размер накопительным итогом составляет 2 979 000 рублей для каждого налогоплательщика (физического лица). Михаил Меркулов, юрист

Уточняется, что указанная денежная сумма является предельной для расчета больничных выплат работникам. Федеральная новация затронет лица, среднемесячный доход которых в 2024 году превышал 180 тысяч рублей, а в 2025 году увеличился до 230 тысяч рублей. Эти граждане получат прибавку до 1 150 рублей за каждый больничный день (5 673 рублей в текущем году и 6 827 рублей в следующем году). Лица, у которых среднемесячный доход меньше или больше указанных сумм, новация не коснется. Они будут получать по больничному листу по прежней схеме, исходя из реального заработка.

Формулу начисления выплат по больничным предложили пересмотреть.

Фото: Piter.tv