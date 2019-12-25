Специалист рассказал, как легко можно отличить мошенника от сотрудника банка.

Раскрыто главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банка. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил глава отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Он дал рекомендации людям по поводу того, на что стоит обращать внимание при телефонном общении. Эксперт рассказал, что злоумышленники на сегодняшний день научились адаптироваться и выучили алгоритмы разговоров с "клиентами", принятые в банковских организациях.

Эксперт напомнил, что банк способен самостоятельно приостанавливать деятельность подозрительных платежных инструментов своих клиентов. Банк может блокировать карту, счет, приостанавливать операции. После этого кредитная организация связывается с клиентом и задает определенные вопросы.

Мошенники работают ровно наоборот: предлагают продиктовать что-то, чтобы приостановить операцию Алексей Сизов глава отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет"

Сотрудники банка не будут задавать вопросы об одноразовых паролях, номере CVV и кодовых словах.

Фото: Piter.tv