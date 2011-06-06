Раскрыта уловка мошенников с подделкой голоса ребенка

СМИ узнали о новой преступной схеме обмана россиян, воспитывающих детей.

Телефонные мошенники могут подделывать голос ребенка для того, чтобы выманить денежные средства у его родителей. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости". В СМИ пояснили, что отпрыск просит у мамы или папы дать ему деньги якобы для покупки подарка для друга на его день рождения. Голос несовершеннолетнего при этом создается при помощи технологии искусственного интеллекта и нейросети. В качестве примера приводится случай, в котором аферисты смогли подделать голос ребенка, дозвониться до его родителей, а затем под предлогом перевести себе несколько тысяч рублей.

