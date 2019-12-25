Транспортная прокуратура проведет проверку по факту инцидента.

Раскрыта причина происшествия с гибелью крановщика в Кировском районе. Подробности 12 мая рассказала пресс-служба Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным прокуратуры, при перемещении крана с одного причала на другой на сотрудника организации упала соединительная балка, после чего он скончался.

Как рассказал Piter.tv источник в экстренных службах, трагедия случилась на площадке, расположенной в Межевом канале. Портовый кран на рельсах, предназначенный для перегрузки – высотой в 50 метров, находился на ремонте.

Фото: Pixabay