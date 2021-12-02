Расчеты "Бастиона" ТОФ заступили на дежурство на Курилах

Военные развернули технику на острове Матуа.

Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота начали боевое дежурство на территории Курильских островов. Известно, что оружие находится на отдаленном острове Матуа - земле, расположенной в центральной части гряды. Военные уже успели развернуть новую технику. Известно, что вооружение будет находиться на круглосуточной вахте. Комплексы необходимы для контроля за акваторией и проливными зонами.

Развернут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава пресс-служба ТОФ России

Напомним, что на островной территории сейчас находится техника, личный состав ВС РФ, материальные средства обеспечения. Груз доставлялся большими десантными кораблями Приморской флотилии. Для эксплуатации комплексов военные смонтировали специальные посты, а также установили хранилища для техники и оборудовали территорию подъездами к стартовым позициям.

На юге России начались крупные военные учения.

Фото и видео: Минобороны России

