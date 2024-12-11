Задача выполнена на СВО "Рубиконом".

Российский расчет FPV-дрона от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" ликвидировал автомобиль с личным составом Вооруженных сил Украины, несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача в ходе проведения специальной военной операции.

Разведывательными подразделениями был обнаружен автомобиль, на котором перевозили личный состав ВСУ. Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что успешно удалось поразить транспортное средство противника вместе с экипажем. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели.

Группировка "Восток" показала брошенные ВСУ под Великой Новоселкой трофеи.

Фото и видео: Минобороны России