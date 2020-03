Исследователи изучили следы древнейшего предка всех животных, который жил 555 млн лет назад.

Ранний предок современных животных был найден в Австралии. Об этом рассказали ученые в публикации Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследователи изучили следы древнейшего предка всех животных, включая людей. Предположительно, небольшое существо жило около 555 млн лет назад на территории Южной Австралии. Оно напоминает ученым двусторонне-симметричного червя размером с рисовое зерно. Уже в то время животное обладало ртом, кишечником и анусом. Существо назвали Ikaria wariootia.

Ученые напомнили, что развитие двусторонней симметрии - важнейший шаг в эволюции животных. Речь идет о том, что тело организма подобных существ можно условно разделить на левую и правую половины, которые будут зеркально или неполно повторять друг друга. Сегодня к таким существам относятся 99% существ. Исключением стали губки, стрекающие, гребневики и пластинчатые.

Исследователи объяснили, что находили окаменелые ходы существ, живших 555 млн лет назад еще в XIX веке в Нилпене, на территории Южная Австралии. Однако останков самого существа специалистам обнаружить в то время не удалось.

Фото и видео: Sohail Wasif (University of California, Riverside, CA)