Сварщик, получивший ножевое ранение на антарктической станции, вернется в Петербург самостоятельно

Пострадавший получил ранение в область расположения жизненно-важных органов.

Жизни сварщика, получившего ножевое ранение на антарктической станции "Беллинсгаузен", ничего не угрожает. В ближайшее время 52-летний мужчина самостоятельно прилетит из Чили в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Института Арктики и Антарктики.

Напомним, что 9 октября в столовой станции на острове Кинг-Джордж 55-летний инженер Сергей Савицкий нанес сварщику ножевое ранение в область расположения жизненно-важных органов. Орудие вошло в тело пострадавшего по самую рукоятку, причинив жертве колото-резанное ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в больницу Чили, а Савицкого следователи задержали в петербургском аэропорту Пулково.

Василеостровский районный суд отправил нападавшего под домашний арест до 8 декабря. Против него возбуждены уголовные дела по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "убийство".

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