Петербургский инженер пырнул ножом своего коллегу на антарктической станции

Потерпевший доставлен в чилийскую больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, 9 октября, в столовой на антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж между 54-летним инженером АА НИИ и 52-летний сварщиком произошла ссора. Инженер вспылил, выхватил нож и ударил коллегу. В итоге пострадавшего отвезли в чилийскую больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Подозреваемого удалось задержать в аэропорту Пулково 20 октября. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).

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