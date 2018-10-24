Семьи погибших при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине получат 2 миллиона рублей

Страховщики рассказали о процедуре получения компенсации.

Родственники погибших при взрыве пиротехнического завода "Авангард" в Гатчине Ленинградской области получат выплату в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщил представители страховой организации. Также спикер добавил, что близким жертв выделят по 25 тысяч на погребальную церемонию. Компенсации будут рассчитываться в индивидуальном порядке для каждой пострадавшей семьи.

Там рассчитывается за каждую травму, за каждое полученное повреждение отдельный размер денег установлен, и они получают в итоге сумму после изучения заявили в страховой компании

Добавим, что перед тем, как начнутся выплаты, эксперты установят страховщика имущества сгоревшего предприятия. На данный момент неизвестно, был ли такой договор вообще заключен с фабрикой. Известен только страховщик ответственности. Этим вопросом занимается "АльфаСтрахование".

Напомним, что на месте взрыва на заводе "Авангард" нашли тело пятого погибшего.

Фото и видео: Piter.tv