В Петербурге задержали подозреваемого в эксгибиционизме

Он подозревается в совершении сексуального преступления в отношении трех девочек.

Ранее судимый за сексуальное преступление петербуржец подозревается в очередном эпизоде, произошедшем две недели назад в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в полицию поступила информация о том, что 9 октября 2019 в подъезде дома на Серебристом бульваре было совершено сексуальное преступление в отношении трех девочек, 12 и 8 лет.

Сотрудники полиции задержали 43-летнего неработающего мужчину, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее в Петербурге бывший арендатор изнасиловал юную хозяйку квартиры.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области