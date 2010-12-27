Извращенец напугал трех девочек на Серебристом бульваре

Жертвами злоумышленника стали школьницы 8, 11 и 12 лет.

Днем 9 октября в полицию Приморского района обратилась 39-летняя петербурженка и рассказала, что неизвестный совершил развратные действия в отношении ее 11-летней дочери. Инцидент произошел около 15:05 у дома №18/4 по Серебристому бульвару. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Через час к стражам порядка пришла другая взволнованная петербурженка. Она заявила, что эксгибиционист приставал к ее дочерям 8-ми и 12-ти лет в парадной дома №16/4 по Серебристому бульвару.

Девочки смогли описать извращенца. На вид ему 20 лет, худощавый, среднего роста, волосы светлые и длинная челка набок. Был одет в дутый пуховик темного цвета и синие джинсы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти нерадивый папаша развращал дочь-семиклассницу.

Фото: Piter.TV