Рамзан Кадыров спел блюз в свой день рождения

Ко дню рождения главы Чеченской республики в интернете появился музыкальный ролик с его песней

В YouTube на канале «Ваш Фанат» появилось видео под названием «Кадыров Блюз» сделанного из нарезок публичных выступлений главы Чечни. На нем Кадыров будто бы поет блюз и танцует под блюзовый аккомпанемент.

«Я-это Россия. Россия- это я» и «Аллах Акбар» - именно эти фразы из выступления Рамзана выбрал для главных слов песни оригинальный поздравитель. К видео также прилагалась подпись: «Пусть этот блюз сопровождает чеченского лидера на протяжении всей его жизни, а путь этот он пройдет, смеясь, танцуя и радуя жителей.

Видео: YouTube / Ваш Фанат