Кадыров сообщил о гибели двух военных в ходе спецоперации на Украине

Как отметил Рамзан Кадыров, "это был их выбор профессии". Он подчеркнул, что "эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность страны".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели двух чеченских военных в ходе спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 1 марта.

В обращении глава Чечни подчеркнул, что погибли два солдата. Ещё шестеро пострадали. У них зафиксированы ранения разной степени тяжести. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Как отметил Рамзан Кадыров, "это был их выбор профессии". Он подчеркнул, что "эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность страны". Они погибли, выполняя приказ о минимизации потери среди гражданского населения Украины.

Кадыров обратился к украинцам и призвал их "стать хозяевами своей страны". По его мнению, жители Украины должны бороться с "приверженцами европейской пропаганды".

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