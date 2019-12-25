Небензя оценил возможность применения ядерного оружия Россией

Постпред РФ при ООН рассказал о том, что Бог не допустит ядерного конфликта.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя оценил возможность применения ядерного оружия. На пресс-конференции дипломат ответил на вопрос журналистов. Он рассчитывает на то, что Запад не вынудит Москву применить свой атомный арсенал. Позицией спикер поделился на фоне развивающегося на Украине кризиса.

Что касается использования ядерных вооружений, надеюсь, Бог этого не допустит. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что российский президент Владимир Путин 24 февраля отдал приказ о начале специальной военной операции по освобождению Донбасса и денацификации и десилитарицазии Украины. Василий Небензя подчеркнул, что военнослужащие РФ не несут угрозы мирным жителям гражданской инфраструктуре.

Небензя назвал предлогом для высылки заявления о шпионаже 12 дипломатов РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций