Небензя назвал предлогом для высылки заявления о шпионаже 12 дипломатов РФ

Постпред РФ при ООН считает заявление США лишь предлогом по высылке дипломатов в Москву.

Российский постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал предлогом для высылки заявления США о разведывательной деятельности 12 дипломатов РФ. Такое мнение на пресс-конференции с журналистами по завершении Совета Безопасности ООН сделал наш делегат.

Они всегда так делают в качестве предлога, всё время. Когда они объявляют кого-то персоной нон грата, это является единственным объяснением. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что накануне заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс обосновал решение Вашингтона объявить сотрудников российской миссии персонами нон грата тем, что дипломаты якобы угрожали национальной безопасности США. Дипломаты из РФ должны покинуть территорию СШа к 7 марта. По мнению Небензи, такая высылка является проявлением неуважения к международным обязательствам США в рамках Устава ООН как принимающей стороны.

Небензя назвал шаг Киева, который приблизит окончание спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций