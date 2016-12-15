Серхио Рамос дважды ударил молодого защитника на тренировке "Реала"

С конца сентября команда из Мадрида не одержала ни одной победы в шести играх

В стане футбольного клуба "Реал Мадрид" явно творится напряженная атмосфера. На одной из тренировок королевского клуба защитник и капитан команды Серхио Рамос разозлился на 21-летнего защитника Серхио Регилона и дважды ударил молодого одноклубника мячом.

У игроков "Реала" действительно хватает поводов для беспокойства, с конца сентября команда не одержала ни одной победы в шести играх, включая проигрыш московскому "ЦСКА" в рамках матча Лиги Чемпионов. В данный момент "сливочные" занимают седьмую строчку в общем зачете испанской премьер-лиги.

Свой следящий матч "Реал" сыграет против чешской "Виктории" 23 октября.

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Видео: twitter.com/partidazocope