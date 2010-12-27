Судья финала Лиги Чемпионов обслужит матч между "Зенитом" и "Бордо"

Встреча россиян с французами пройдет 25 октября в 19:55 по московскому времени.

Стала известна судейская бригада, которая обслужит матч между петербургским "Зенитом" и и французским "Бордо" в рамках Лиги Европы. Главным арбитром игры станет 43-летний арбитра немец Феликс Брых; помогать ему будут Марк Борш, Штефан Лупп, Бастиан Данкерт и Марко Фритц; место резервного судьи занял Маркус Хекер. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Как рассказали в клубе, Феликс Брых является одним из самых известный арбитров Европы. В 2017-м он судил финал Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Ювентусом", в 2014-м — финал между "Севильей" и "Бенфикой" в рамках Лиги Европы. Брых также выступил арбитром встречи сборных Сербии и Швейцарии на Чемпионате мира в России. "Зенит" играл под надзором немца три раза ­– ничья с "АПОЭЛо", победа над "Лионом" и проигрыш "Милану"

Напомним, что встреча россиян с французами пройдет 25 октября в 19:55 по московскому времени.

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Фото: ФК "Зенит"