Названа предварительная причина ЧП.

При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет. Об этом в эфире французского телевидения BFMTV рассказала глава канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе страны Дельфин Бальза. По данным чиновницы, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. До сих пор двое людей остаются пропавшими без вести. на месте инцидента продолжают работу 70 спасателей и медиков.

На данном этапе мы не можем точно сказать, каковы причины взрыва. Но есть большая вероятность того, что он связан с работами в гараже. Расследование начнется, как только здание будет стабилизировано и найдены пропавшие без вести люди...Здание в результате было полностью разрушено Дельфин Бальза, глава канцелярии префектуры региона Новая Аквитания

По данным пожарной службы, пострадало не только здание, в котором произошел взрыв, но и еще два соседних дома. Сейчас в Бордо полиция эвакуировала жителей близлежащих домов. Местные жители находятся в шоковом состоянии, но серьезно они не травмированы. Существует риск частичного обрушения конструкций. Известно, что взрыв в здании произошел на территории автомастерской. По предварительной версии, причиной ЧП могли стать работы в гараже.

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Фото: Twitter/Nicolas Laplume.

Видео: YT / France 3 Nouvelle-Aquitaine