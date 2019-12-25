  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Взрыв произошел в жилом здании в центре Бордо
Сегодня, 12:01
83
lesjasap

Взрыв произошел в жилом здании в центре Бордо

0 0

Сведения о пострадавших уточняются.

Взрыв произошел в жилом здании в центральной части города Бордо. Об этом рассказали французские журналисты с местного телеканала BFM. По данным источника, инцидент зафиксирован на юго-западе страны утром 6 февраля.

Правоохранительные органы в настоящее время оцепили квартал Шартон, в котором находится пострадавшее здание. Он располагается вблизи площади Пикар. По данным экстренных служб, взрыв произошел на одном из верхних этажей.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. На месте взрыва работают полицейские и пожарные расчеты.

У Вознесенского переулка в Москве загорелась полицейская машина.

Фото: Twitter/Nicolas Laplume

Теги: бордо, взрыв, жилой дом, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии