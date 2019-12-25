Взрыв произошел в жилом здании в центре Бордо

Сведения о пострадавших уточняются.

Взрыв произошел в жилом здании в центральной части города Бордо. Об этом рассказали французские журналисты с местного телеканала BFM. По данным источника, инцидент зафиксирован на юго-западе страны утром 6 февраля.

Правоохранительные органы в настоящее время оцепили квартал Шартон, в котором находится пострадавшее здание. Он располагается вблизи площади Пикар. По данным экстренных служб, взрыв произошел на одном из верхних этажей.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. На месте взрыва работают полицейские и пожарные расчеты.

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Фото: Twitter/Nicolas Laplume