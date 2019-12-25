Около аванпоста взорвался автомобиль.

При взрыве на востоке Афганистана погибли восемь военных. Об этом рассказали журналисты местного телеканала Tolo News. По данным СМИ, речь идет о сотрудниках сил безопасности, которые находились вблизи заминированного автомобиля. Трагедия произошла на территории провинции Нангархар.

Администрация губернатора провинции уточнила, что транспортное средство взорвалось утром 30 января. Это произошло вблизи армейского аванпоста в районе Шерзад.

Взрыв произошел в жилом доме в Австрии.

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