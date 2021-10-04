"Монако" победил "Бордо" в французском чемпионате по футболу

Футбольный клуб "Монако" обыграл "Бордо" в девятом туре чемпионата Франции по футболу.
Итоговый счет матча составил 3:0. Игра прошла на стадионе "Луи II" в Монако.
В первом тайме в копилку своей команды принес очко Орельен Тчуамени, еще два гола в ворота соперников забили Александр Головин и Виссам Бен-Йеддер во втором тайме.
Таким образом, "Монако" набрал 14 очков и теперь занимает в таблице пятую строчку, а "Бордо" – 16-е место (семь очков).
Ранее "Милан" победил "Аталанту" в матче Серии А.
Видео: YouTube / Ligue 1 Uber Eats Official
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