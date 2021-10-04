"Монако" победил "Бордо" в французском чемпионате по футболу

Итоговый счет матча составил 3:0

Футбольный клуб "Монако" обыграл "Бордо" в девятом туре чемпионата Франции по футболу.

Итоговый счет матча составил 3:0. Игра прошла на стадионе "Луи II" в Монако.

В первом тайме в копилку своей команды принес очко Орельен Тчуамени, еще два гола в ворота соперников забили Александр Головин и Виссам Бен-Йеддер во втором тайме.

Таким образом, "Монако" набрал 14 очков и теперь занимает в таблице пятую строчку, а "Бордо" – 16-е место (семь очков).

Ранее "Милан" победил "Аталанту" в матче Серии А.

Видео: YouTube / Ligue 1 Uber Eats Official