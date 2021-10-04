"Милан" победил "Аталанту" в матче Серии А

Итоговый счет матча составил 3:2.

Футбольный клуб "Милан" одержал победу над "Аталантой" в матче седьмого тура итальянской Серии А.

Матч закончился со счётом 3:2. В составе победителей голы забили в первом тайме защитник Давиде Калабрия и полузащитник Сандро Тонали. Нападающий Рафаэл Леау завоевал одно очко для своей команды во втором тайме.

У "Аталанты" голами отличились Дуван Сапата и Марио Пашалич.

А данный момент "Милан" занимает вторую строчку в чемпионате Италии (19 очков), "Аталанта" – на восьмом (11 очков).

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Видео: YouTube / AC Milan