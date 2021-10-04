Гимнастка Дина Аверина лидирует после первого дня соревнований Olympico Cup

Российская спортсменка смогла набрать 59,100 балла по итогам выступления с обручем и мячом.

Российская гимнастка Дина Аверина занимает первую строчку после старта международного турнира по художественной гимнастике Olympico Cup в Москве.

Спортсменка смогла набрать 59,100 балла по итогам выступления с обручем и мячом. Второе место занимает сестра россиянки Арина Аверина (58,700 балла), третье – также гимнастка из РФ Лала Крамаренко (55,500 балла).

4 октября спортсменки будут соревноваться в упражнениях с булавами и лентой, а уже на следующий день будут разыграны медали в отдельных упражнениях. Всего в мероприятиях принимают участие 12 гимнасток их разных государств.

Турнир Olympico Cup-2021 проходит с 3 по 5 октября в российской столице.

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Видео: YouTube / RGYMRUSSIA