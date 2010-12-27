Рамос поставил лайк посту, в котором критикуют игроков "Реала"

Реал" не может одержать победу на протяжении пяти матчей и занимает девятое место в чемпионате Испании.

Защитник испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Серхио Рамос поставил лайк в Instagram под записью с критикой команды после разромного поражения от "Барселоны" со счетом 1:5.



"Окей, хватит! Что это было? Вы помните, чью форму носите? Помните? Почему у нас на воротах стоит Куртуа? Он помнит, что он вратарь? Бесполезный… Ужасная защита, просто ужасная. Худшая игра Начо в его карьере. Варан не знает, что делать после чемпионата мира. Марсело и Рамос — единственные, кто что-то делал, хотя у них тоже были ошибки в обороне. Центра поля не существовало, они никого не могли найти в атаке. Игроки не мотивированы, не хотят побеждать. Они просто занимаются пробежкой по полю", - говорится в посте пользователя sergio_ramos_idol.



Отметим, что "Реал" не может одержать победу на протяжении пяти матчей и занимает девятое место в чемпионате Испании.



После проигранного эль классико руководство мадридского клуба уволило Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды. Врио тренера был назначен наставник резервной команды Сантьяго Солари.



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Фото: инстаграм sergio_ramos_idol, REUTERS