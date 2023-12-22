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Рублев стал победителем турнира в Мадриде

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Этот трофей стал для теннисиста 16-м в карьере под эгидой ATP.

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира ATP серии "Мастерс" в Мадриде.

В финале соперником шестой ракетки мира был канадский спортсмен Феликс Оже-Альяссим. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 5:7, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

Этот трофей стал для Рублева 16-м в карьере под эгидой ATP. В нынешнем сезоне спортсмен завоевал два трофея, первый был в Гонконге.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте.

Видео:  YouTube / Tennis TV

 

Теги: atp, андрей рублев, мадрид, феликс оже-альяссим
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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