Рублев стал победителем турнира в Мадриде

Этот трофей стал для теннисиста 16-м в карьере под эгидой ATP.

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира ATP серии "Мастерс" в Мадриде.

В финале соперником шестой ракетки мира был канадский спортсмен Феликс Оже-Альяссим. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 5:7, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

Этот трофей стал для Рублева 16-м в карьере под эгидой ATP. В нынешнем сезоне спортсмен завоевал два трофея, первый был в Гонконге.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте.

Видео: YouTube / Tennis TV