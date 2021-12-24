Ракова: в Москве не планируется вводить новые ограничения

Заммэра оценила необходимость введения нерабочих дней в регионе.

Анастасия Ракова заявила, что в Москве не планируется вводить новые ограничения. Такое заявление чиновница сделала во время интервью журналистам "РИА Новостей". Заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития уточнила, что не видит необходимости в введении в регионе нерабочих дней в преддверии Нового года и рождественских праздников.

Уже примерно понятно, что "дельта"-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом. Анастасия Ракова, замглавы мэра Москвы

Эксперт напомнила о том, что медики наблюдают рост числа вакцинированных и ревакцинированных по городу. В Москве сформировалась иммунная прослойка от ковида. Ракова добавила, что на данный момент столица живет полноценно и с минимальными ограничениями. При этих условиях эпидемиологическая обстановка стабилизируется, а количество новых пациентов сокращается.

Гинцбург: "омикрон" не более опасен, чем "дельта".

Фото и видео:

