Аппараты будут следить за космической погодой и передавать сведения синоптикам на Земле.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с 53 попутными космическими аппаратами отечественного и иностранного производства стартовала с территории площадки 1С, расположенной на космодроме Восточный в Амурской области. Спустя девять с половиной минут после начала миссии головная часть вместе с разгонным блоком "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты. Ключевой полезной нагрузкой в рамках полета являются гелиогеофизические космические аппараты "Ионосфера-М" под номерами №1 и №2. Известно, что специалисты вывели объекты на солнечно-синхронную орбиту в течение часа после запуска ракеты. Одновременный запуск 51 аппарата станет новым рекордом в истории для российской космонавтики.

Напомним, что космический комплекс "Ионозонд"необходим в целях мониторинга за космической погодой. Аппараты решают широкий спектр задач. В частности, они помогают ученым наблюдать за ионосферой и Солнцем. Устройства будут изучать распределение озона, находящегося в верхних слоях атмосферы планеты, а также контролировать радиационную обстановку. Комплекс включает в себя четыре спутника "Ионосфера-М" и один "Зонд-М". Запуск аппаратов осуществляется попарно - третий и четвертый спутники в госкорпорации "Роскосмос" планируют отправить в космическое пространство в апреле 2025 года.

В Пентагоне не считают, что США ведет холодную войну с РФ и КНР в космосе.

Фото и видео: Роскосмос