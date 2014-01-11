В Пентагоне не считают, что США ведет холодную войну с РФ и КНР в космосе

Патрик Райдер не видит "холодной войны" с КНР и РФ.

В американском оборонном министерстве не считают, что страна ведет холодную войну с российскими и китайскими представителями в космическом пространстве. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что тем не менее космос остается тем местом, которому власти США продолжают и должны уделять большое внимание. Сотрудник Пентагона уточнил, что военнослужащие на постоянной основе ведут наблюдение за космической сферой и обеспечивают национальную защиту.

... Чтобы понимать, что происходит в космосе. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон считает возможным урегулирование между Израилем и "Хезболлах".

Фото и видео: YouTube / Defense Now