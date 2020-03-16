Районные суды Петербурга традиционно эвакуируются

Череда прерванной работы в учреждениях началась с Октябрьского районного суда.

Начало рабочей недели, 16 марта, не обошлось для районных судов почти привычной эвакуацией. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV, оказавшийся в Октябрьском районном суде. Сотрудники и посетители учреждения отправились на выход в начале третьего часа дня.

На момент публикации новости эвакуировались также Василеостровский и Петроградский районные суды, как сообщили в объединенной пресс-службе городских учреждений.

В Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень погодной опасности.

Видео: Piter.TV