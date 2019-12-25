Стало известно, в каком районе Петербурга больше всего пострадавших от клещей

Кровососы активизировались из-за тёплого начала осени.

За последнюю неделю сентября клещи покусали 1095 человек в Северной столице, причём 45 из них — дети. Кроме того, было зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"В черте города укусы были нанесены в 117 случаях, больше всего в Курортном районе, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. – Все клещи были отправлены на исследования, медики выявили насекомых, заражённых клещевым энцефалитом, боррелиозом, анаплазмозом".

Важно, что каждое насекомое, присосавшееся к человеку, нужно отправлять на исследование. Сделать это можно в районной поликлинике по полису ОМС.

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