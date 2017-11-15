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Райан Рейнолдс поссорился в Twitter с медвежонком Паддингтоном
Сегодня, 22:45
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IRINA_CHALKINA
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Райан Рейнолдс поссорился в Twitter с медвежонком Паддингтоном

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Конфликт произошел из-за того, что актер потребовал добавить фильм вторую часть фильма "Дедпул", где он играет главную роль, в номинацию "Лучший семейный фильм" премии Peopleʼs Choice Awards.

Между актером Райаном Рейнолдсом и медвежонком Паддингтоном вспыхнул скандал  в Twitter. Конфликт произошел из-за того, что актер  потребовал добавить фильм вторую часть фильма "Дедпул", где он играет главную роль, в номинацию "Лучший семейный фильм" премии Peopleʼs Choice Awards.

На пожелание актера отреагировал  Хью Бонневилль, который снимался в киноленте о приключениях Паддингтоне. Он исполняет роль отца семейства. Артист попросил Рейнолдса "следить за своим языком".

Также к беседе присоединились и другие пользователи, в том числе и сам медвежонок. Он отправил звезде "Дедпула" тот самый, суровый взгляд. 

Пользователи призвали не быть таким грубым с символом Англии, прикрепив картинку, где медвежонок стоит в корридоре из знаменитого фильма Кубрика "Сияние".

Фото: Twitter

Теги: дедпул , паддингтон , райан рейнолдс
Категории: Лента новостей Культура Кино

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