Райан Рейнолдс поссорился в Twitter с медвежонком Паддингтоном

Конфликт произошел из-за того, что актер потребовал добавить фильм вторую часть фильма "Дедпул", где он играет главную роль, в номинацию "Лучший семейный фильм" премии Peopleʼs Choice Awards.

Между актером Райаном Рейнолдсом и медвежонком Паддингтоном вспыхнул скандал в Twitter. Конфликт произошел из-за того, что актер потребовал добавить фильм вторую часть фильма "Дедпул", где он играет главную роль, в номинацию "Лучший семейный фильм" премии Peopleʼs Choice Awards.

На пожелание актера отреагировал Хью Бонневилль, который снимался в киноленте о приключениях Паддингтоне. Он исполняет роль отца семейства. Артист попросил Рейнолдса "следить за своим языком".

Также к беседе присоединились и другие пользователи, в том числе и сам медвежонок. Он отправил звезде "Дедпула" тот самый, суровый взгляд.

Пользователи призвали не быть таким грубым с символом Англии, прикрепив картинку, где медвежонок стоит в корридоре из знаменитого фильма Кубрика "Сияние".

Фото: Twitter