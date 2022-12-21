Рахмон подтвердил участие во встрече с Путиным в Петербурге 21 декабря

Лидер Таджикистана согласился на предновогодние переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована в Санкт-Петербурге 21 декабря. Об этом он сообщил во время беседы с российским лидером на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

По информации, ранее озвученной помощником президента России Юрием Ушаковым, традиционный предновогодний неформальный саммит Содружества Независимых Государств состоится 21–22 декабря.

Владимир Путин проводит такие встречи ежегодно как минимум с 2017 года, а начиная с 2018 года они проходят в Санкт-Петербурге. Формат предполагает неформальное общение лидеров стран СНГ в преддверии Нового года и обсуждение актуальных вопросов взаимодействия.

Фото: официальный сайт президента России