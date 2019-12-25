Путин 27 декабря проведет переговоры с Рахмоном в Петербурге

По словам Дмитрия Пескова, вопросов на повестке дня "весьма много".

Владимир Путин 27 декабря встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Президент сегодня в Санкт-Петербурге, он будет там в ближайшие три дня работать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

По его словам, вопросов на повестке дня "весьма много". До встречи с Рахмоном Путин займется делами, связанными с благотворительной акцией "Елка желаний". Он проверит, как выполняются пожелания детей.

Также 29 декабря Путин встретится в Петербурге с Лукашенко.

Фото: kremlin.ru