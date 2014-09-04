Названа стоимость участия в ПМЭФ-2026

Участие в ПМЭФ-2026 подорожает уже в январе.

Организаторы Петербургского международного экономического форума раскрыли стоимость участия в ПМЭФ-2026 и параметры аккредитационных пакетов, при этом посещение пленарного заседания доступно только по специальному приглашению.

Участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 3 по 6 июня 2026 года, возможно в рамках нескольких аккредитационных пакетов. Пленарное заседание ПМЭФ-2026 не включено ни в один из пакетов и предоставляется исключительно по специальным приглашениям.

Базовый пакет "Участник" предусматривает доступ ко всем мероприятиям деловой и культурной программы форума с 3 по 6 июня, за исключением пленарного заседания и мероприятий по специальным приглашениям. Участникам также предоставляется доступ в зоны делового общения на площадке форума и информационное сопровождение. Стоимость пакета составляет 850 000 рублей с учётом НДС и действует до 14 января. С 15 января цена увеличится до 1 092 000 рублей. Скидки на участие в ПМЭФ-2026 не предусмотрены.

Отдельно предусмотрен пакет "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ", который даёт право участия в мероприятиях стартового дня форума 3 июня. В пакет включены Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум "Лекарственная безопасность". Пленарное заседание и мероприятия по специальным приглашениям также не входят в данный пакет. Стоимость составляет 66 000 рублей с учётом НДС.

Для представителей малого и среднего бизнеса возможно участие по льготной цене 25 000 рублей с учётом НДС в рамках установленной квоты. Количество мест по данной стоимости ограничено и подлежит предварительному согласованию.

Организаторы форума ввели квотирование на количество участников от одной компании. Если делегацию возглавляет глава компании, включая президента, генерального или управляющего директора, председателя правления или совета директоров, компанию могут представлять до шести участников с пакетами "Участник". В случае если делегацию возглавляет не руководитель компании, допустимое количество участников ограничено четырьмя.

Фото: Piter.TV