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Рахманинов под небом
Сегодня, 19:00
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Рахманинов под небом

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Концерт "Рахманинов под небом" пройдет в Никольских рядах 18 июля в 19:00. Ценз - 0+

Гарантированный способ нескучно и с пользой провести вечер - концерт "Рахманинов под небом".

Одна из самых романтичных и уютных открытых площадок Петербурга приглашает вас насладиться шедеврами Сергея Рахманинова! Его музыка известна, без преувеличения, всем. Даже если мы думаем, что не слушали Рахманинова - мы все равно слышали Рахманинова. Ведь его музыка повлияла не только на фортепианное искусство, но даже на поп и рок культуру XX века. Его мелодии (иногда не подозревая об этом) исполняли Селин Дион, Сара Брайтман, Фрэнк Синатра и Фредди Меркьюри…

В концерте "Рахманинов под небом" Amadeus Concerts собрал наиболее яркие творения композитора, который был мастером "внутренней драматургии" музыки. А особое ощущение дополнится невероятной атмосферой места - в этот вечер Рахманинов прозвучит под открытым небом! 

Подробная информация на сайте www.amadeusconcerts.ru 

Фото представлено организатором Amadeus Concerts. 
 

Теги: amadeus concerts, никольские ряды, рахманинов, рояль, скрипка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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