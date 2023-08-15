Концерт "Рахманинов под небом" пройдет в Никольских рядах 18 июля в 19:00. Ценз - 0+

Гарантированный способ нескучно и с пользой провести вечер - концерт "Рахманинов под небом".

Одна из самых романтичных и уютных открытых площадок Петербурга приглашает вас насладиться шедеврами Сергея Рахманинова! Его музыка известна, без преувеличения, всем. Даже если мы думаем, что не слушали Рахманинова - мы все равно слышали Рахманинова. Ведь его музыка повлияла не только на фортепианное искусство, но даже на поп и рок культуру XX века. Его мелодии (иногда не подозревая об этом) исполняли Селин Дион, Сара Брайтман, Фрэнк Синатра и Фредди Меркьюри…

В концерте "Рахманинов под небом" Amadeus Concerts собрал наиболее яркие творения композитора, который был мастером "внутренней драматургии" музыки. А особое ощущение дополнится невероятной атмосферой места - в этот вечер Рахманинов прозвучит под открытым небом!

Подробная информация на сайте www.amadeusconcerts.ru

Фото представлено организатором Amadeus Concerts.

