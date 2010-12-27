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Чиновника Халилова отстранили от должности на время следствия
Сегодня, 13:43
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Чиновника Халилова отстранили от должности на время следствия

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В Петербурге глава администрации МО "Свердловское городское поселение" временно отстранен от должности.

Приморский районный суд на время отстранил чиновника из Ленобласти Рафида Халилова от занимаемой должности. Главу МО "Свердловское городское поселение" подозревают в превышение должностных полномочий. На время расследования его отстранили от этого поста: суд принял такое решение по запросу следствия. При этом защитники Рафида Халилова возражали против этого и не считали просьбу следователей обоснованной.
 
Как пишет "Мойка78", ранее в администрации поселения проходили обыски. По слухам, они были связаны с заключением контракта между муниципалитетом во Всеволожском районе и компанией, которая должна была заняться благоустройством одной из площадей. По версии следствия, в ходе заключения договора Халилов мог превысить должностные полномочия.
 
Теги: новости спб , приморский районный суд , происшествия петербург , рафид халилов
Категории: Криминальные происшествия

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