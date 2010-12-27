Чиновника Халилова отстранили от должности на время следствия

Приморский районный суд на время отстранил чиновника из Ленобласти Рафида Халилова от занимаемой должности. Главу МО "Свердловское городское поселение" подозревают в превышение должностных полномочий. На время расследования его отстранили от этого поста: суд принял такое решение по запросу следствия. При этом защитники Рафида Халилова возражали против этого и не считали просьбу следователей обоснованной.
Как пишет "Мойка78", ранее в администрации поселения проходили обыски. По слухам, они были связаны с заключением контракта между муниципалитетом во Всеволожском районе и компанией, которая должна была заняться благоустройством одной из площадей. По версии следствия, в ходе заключения договора Халилов мог превысить должностные полномочия.