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Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

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На счету 22 трофея в турнирах Большого шлема.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети X.

38-летний спортсмен записал видеообращение, в котором рассказал о принятом решении. Надаль напомнил, что его последним турниром в карьере станет Кубок Дэвиса, в финал которого вышла Испания.

Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году. На счету 22 трофея в турнирах Большого шлема. Из них 14 теннисист завоевал на "Ролан Гаррос".

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева проиграла сестре во втором круге турнира в Ухане.

Видео: X / Rafa Nadal

Теги: atp, завершение карьеры, рафаэль надаль
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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