Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети X.
38-летний спортсмен записал видеообращение, в котором рассказал о принятом решении. Надаль напомнил, что его последним турниром в карьере станет Кубок Дэвиса, в финал которого вышла Испания.
Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году. На счету 22 трофея в турнирах Большого шлема. Из них 14 теннисист завоевал на "Ролан Гаррос".
Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева проиграла сестре во втором круге турнира в Ухане.
Видео: X / Rafa Nadal
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