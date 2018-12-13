Радимов поблагодарил болельщиков за поддержку "Зенита-2"

Также тренер рассказал о том, насколько команды важна в структуре клуба.

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов, тренирующий "Зенит-2", рассказал о спортивных достижениях юных футболистов.

Помимо этого, спортсмен поблагодарил фанатов за поддержку команды и отметил, насколько "Зенит-2" важен в структуре клуба.

Кроме того, Радимов положительно отозвался об атаках зенитовцев в матче с "Мордовией". Он отметил, что для прогресса "Зениту-2" необходимо оставаться в ФНЛ.

Напоминаем, что матч 28-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги ЦСКА и "Зенита" закончился ничьей (1:1).

Фото: ВКонтакте/Академия Зенита #АЗ