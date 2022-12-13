Стало известно, чем кормят обитателей Ленинградского зоопарка

Преимущественно животные питаются натуральными продуктами, а в рацион некоторых из них входят тараканы и другие насекомые.

Животные в Ленинградском зоопарке питаются свежими продуктами, которые доставляют в учреждение каждый день. Рацион у обитателей зверинца преимущественно натуральный, а для некоторых из них специально заготавливаются тараканы и другие насекомые. О меню для обитателей зоопарка рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Так, водоплавающие птицы предпочитают на обед морковь, которую промывают, а затем шинкуют в специальном аппарате. Для других животных закупаются такие продукты, как творог, яйца, салаты и рис. Всё это хранят в специальном холодильнике. Грызуны и парнокопытные предпочитают кашу: например, для жирафов, олений и верблюдов готовится овсянка из расплющенных зерён.

Для поддержания баланса витаминов и минералов в организме животных, в зоопарке выращивают микрозелень. Также в зверинце есть инсектарий, в котором выращивают тараканов, саранчу и мучных червей, выступающих источником белка. Ценителями такого лакомства стали полосатые мангусты.

Ранее мы сообщили о том, что билеты в Ленинградский зоопарк снова можно купить в кассах.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк