Билеты в Ленинградский зоопарк снова можно купить в кассах

В Ленинградском зоопарке снова появилась возможность приобрести бумажные билеты за наличный расчёт в кассах. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.
Теперь можно приобрести билеты в кассах за наличный расчет и онлайн-билеты на сайте зоопарка.
Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего визита и старайтесь иметь необходимую сумму с собой наличными, если решили купить билет в кассе.
Ленинградский зоопарк
С 13 марта петербуржцы могли приобретать билеты только онлайн.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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