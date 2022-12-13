Билеты в Ленинградский зоопарк снова можно купить в кассах

Но только за наличные.

В Ленинградском зоопарке снова появилась возможность приобрести бумажные билеты за наличный расчёт в кассах. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Теперь можно приобрести билеты в кассах за наличный расчет и онлайн-билеты на сайте зоопарка.

Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего визита и старайтесь иметь необходимую сумму с собой наличными, если решили купить билет в кассе. Ленинградский зоопарк

С 13 марта петербуржцы могли приобретать билеты только онлайн.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк