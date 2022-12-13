  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 13 марта петербуржцы смогут приобрести билеты в Ленинградский зоопарк только онлайн
Сегодня, 11:40
278
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С 13 марта петербуржцы смогут приобрести билеты в Ленинградский зоопарк только онлайн

0 0

Ограничение временное. О возобновлении продажи бумажных билетов сообщат дополнительно.

Кассы Ленинградского зоопарка временно закрываются. Билеты в зверинец можно купить только на сайте учреждения. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике". 

Ограничение вводится 13 марта. Посетителям напомнили, что онлайн-билеты действуют только в выбранную дату. Для подтверждения льготных билетов нужно предъявить на входе документы. 

Посетителей, которые купили билеты в кассе до 13 марта, попросили не переживать. Ими можно будет воспользоваться, показав на входе.

Если билеты не получилось приобрести онлайн, то сотрудники на входе в зоопарк помогут с покупкой. Кроме того, в зоопарке работает горячая линия, где ответят на все вопросы посетителей. В случае возникновения проблем с покупкой можно позвонить по телефону +7 (921) 434-68-32.

Ранее на  Piter.tv: в Штаб-квартире Российского географического общества открылась выставка Клуба фотоохотников.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: животные, куда пойти в петербурге, ленинградский зоопарк, онлайн билеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии