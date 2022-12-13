С 13 марта петербуржцы смогут приобрести билеты в Ленинградский зоопарк только онлайн

Ограничение временное. О возобновлении продажи бумажных билетов сообщат дополнительно.

Кассы Ленинградского зоопарка временно закрываются. Билеты в зверинец можно купить только на сайте учреждения. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Ограничение вводится 13 марта. Посетителям напомнили, что онлайн-билеты действуют только в выбранную дату. Для подтверждения льготных билетов нужно предъявить на входе документы.

Посетителей, которые купили билеты в кассе до 13 марта, попросили не переживать. Ими можно будет воспользоваться, показав на входе.

Если билеты не получилось приобрести онлайн, то сотрудники на входе в зоопарк помогут с покупкой. Кроме того, в зоопарке работает горячая линия, где ответят на все вопросы посетителей. В случае возникновения проблем с покупкой можно позвонить по телефону +7 (921) 434-68-32.

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Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк