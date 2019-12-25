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Задолжавший 5 млн рублей зарплаты работодатель стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 16:47
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himif

Задолжавший 5 млн рублей зарплаты работодатель стал фигурантом уголовного дела

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Зарплатные деньги за два года гендиректор направил на иные цели.

Гендиректор петербургской коммерческой организации стал фигурантом уголовного дела из-за крупного долга по зарплатам перед своими работниками. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Следствие полагает, что с января 2018 года мужчина не выплатил 23 сотрудникам более 5 миллионов рублей зарплат. Возможность выплатить деньги у бизнесмена была, однако злоумышленник направил их на иные цели. Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка №210.

Ранее мы рассказывали, как лжечиновники заставили пожилую петербурженку заплатить "налог" в 120 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: зарплата, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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