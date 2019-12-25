Задолжавший 5 млн рублей зарплаты работодатель стал фигурантом уголовного дела

Гендиректор петербургской коммерческой организации стал фигурантом уголовного дела из-за крупного долга по зарплатам перед своими работниками. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Следствие полагает, что с января 2018 года мужчина не выплатил 23 сотрудникам более 5 миллионов рублей зарплат. Возможность выплатить деньги у бизнесмена была, однако злоумышленник направил их на иные цели. Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка №210.
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Фото: Piter.TV
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