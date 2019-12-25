Лжечиновники заставили пожилую петербурженку заплатить "налог" в 120 тысяч рублей

Аферисты предложили бабушке некую денежную компенсацию.

В минувший понедельник, 17 августа, в полицию обратилась 86-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой липовых чиновников, якобы работающих в администрации Выборгского района города.

Выяснилось, что 11 августа женщине позвонили неизвестные и предложили получить денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Для этого, убедили бабушку аферисты, необходимо было оплатить некие налоги и комиссии. Пенсионерка в несколько подходов перевела мошенникам 120 тысяч рублей и, конечно, не дождалась никакой компенсации.

Возбуждено уголовное дело №о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали, как мошенники обманули пенсионерку в Курортном районе на 200 тысяч рублей.

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