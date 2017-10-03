Работодатель помог приставам убедить петербуржца заплатить долги по налогам

Судебным приставам убедить должника погасить просрочку по налогам помог работодатель. Сотрудник не смог бы поехать в заграничную командировку из-за своего упорства.

Приставы Дзержинского отдела Центрального района длительное время добивались выплаты долга от 29-летнего петербуржца. Молодой человек вовремя не заплатил налоги. В результате накопив долг в размере 66 тысяч рублей. Сотрудники УФССП применяли все принудительные меры, но результатов они не приносили.

Но помощь пришла из неожиданного места. Должника, в том числе, ограничили в праве на выезд за пределы России. Тут пришло время отправиться молодому человеку в заграничную командировку, но он не мог этого сделать и рассказал об этом начальнику. Работодатель устроил беседу с сотрудником и убедил того оплатить долг. В итоге налоги были оплачены, а поездка все-таки состоится.