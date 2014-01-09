Работников метро поздравили с 70-летием и пообещали 10 новых станций

Петербургское метро отмечает юбилей с наградами и планами масштабного развития.

Губернатор Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 70-летию Петербургского метрополитена. Мероприятие прошло 11 ноября в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. В ходе церемонии глава города наградил работников подземного транспорта государственными и ведомственными наградами.

Губернатор отметил, что петербургское метро является самым сложным и глубоким в России и одним из самых глубоких в мире. За семь десятилетий его инженеры и строители научились работать в уникальных геологических условиях, преодолевая подземные реки и плотные грунты.

По словам главы города, развитие метрополитена остаётся приоритетным направлением программы "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга". Особое внимание уделяется обновлению подвижного состава. За последние три года метрополитен получил около трёхсот современных вагонов "Балтиец". Накануне юбилея был запущен 37-й новый состав на первую линию, полностью заменивший старые поезда. До конца года планируется поступление пяти составов для шестой линии, а также обновление подвижного состава на пятой и второй ветках.

Фото: пресс-служба Смольного