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Из офиса "Стаф-компани" грабители вынесли зарплату сотрудников
Сегодня, 9:28
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lesjasap
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Из офиса "Стаф-компани" грабители вынесли зарплату сотрудников

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В Северной столице агрессивные воры забрали из офиса фримы 150 тысяч рублей.

В Петербурге неизвестные напали на офис организации “Стаф-компани”. Преступники брызнули в глаза сотруднику офиса содержимое газового баллончика, а затем забрали из сейфа 150 тысяч рублей.
 
Известно, что злоумышленников было четверо. Они ворвались в помещение с пистолетом. Пока персонал находился в ступоре, один из грабителей “обезвредил” финансового директора фирмы. Инцидент произошел около половины девятого вечера 25 января. 
 
Отмечается, что из данной денежной суммы владелец компании должен был рассчитаться с сотрудниками за трудовой месяц. Известно, что в здании находятся камеры видеонаблюдения. Теперь записи изучат правоохранительные органы.
Теги: зарплата , кража , ограбление , стаф-компани
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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