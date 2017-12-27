Из офиса "Стаф-компани" грабители вынесли зарплату сотрудников

В Северной столице агрессивные воры забрали из офиса фримы 150 тысяч рублей.

В Петербурге неизвестные напали на офис организации “Стаф-компани”. Преступники брызнули в глаза сотруднику офиса содержимое газового баллончика, а затем забрали из сейфа 150 тысяч рублей.

Известно, что злоумышленников было четверо. Они ворвались в помещение с пистолетом. Пока персонал находился в ступоре, один из грабителей “обезвредил” финансового директора фирмы. Инцидент произошел около половины девятого вечера 25 января.

Отмечается, что из данной денежной суммы владелец компании должен был рассчитаться с сотрудниками за трудовой месяц. Известно, что в здании находятся камеры видеонаблюдения. Теперь записи изучат правоохранительные органы.