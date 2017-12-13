Работник секс-шопа на Литейном сам ограбил заведение

Сотрудник интим-магазина доверил себе ограбление точки, в которой он работал.

Правоохранительные органы задержали преступников, которые напали на магазин интимных товаров на Литейном проспекте, 52. Злоумышленниками оказались сотрудники заведения “Лав зона”. Работник с приятелями решил нажиться на торговой точке.

Напомним, что преступление было совершено 6 февраля. Тогда грабители с оружием забрали у продавца секс-шопа мобильный телефон, ноутбук и пять тысяч рублей из кассового аппарата. После этого они скрылись с места преступления.

В настоящее время полиция подозревает 29-летнего кассира, а также его 24-летнего и 32-летнего друзей. У банды частично изъято похищенное. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Оперативники изучают возможность причастности этой “группировки” к другим кражам из секс-шопов.

